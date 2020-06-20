«الدفاع المدني» تسلم «إحياء التراث» مقرها في منطقة جليب الشيوخ

تسلمت جمعية إحياء التراث الإسلامي من الدفاع المدني رسميا مقرها في منطقة جليب الشيوخ بعد أن أخلته وسلمته لإدارة الدفاع المدني مع بداية شهر رمضان الماضي، وقد قام بتسليم المقر واستلامه بعد التعقيم نيابة عن إدارة الجمعية الشيخ فايز متعب الديحاني رئيس الهيئة الإدارية لمركز الهداية التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي في منطقة جليب الشيوخ وبحضور العقيد مشعل سعدون المطيري ممثلا لادارة الدفاع المدني .

وفي تصريح للشيخ نبيل الياسين رئيس فريق إدارة الأزمات وعضو مجلس الإدارة والمدير العام في جمعية إحياء التراث الاسلامي قال ان ادارة الجمعيه قررت اخلاء مقرها في منطقة جليب الشيوخ وتسليمه لادارة الدفاع المدني لاستعمالة اثناء وبعد شهر رمضان وهي فترة الحظر الكلي كمكاتب ادارية ومخازن لتخزين السلات الغذائية لتوزيعها داخل منطقة جليب الشيوخ على الاسر المتعففة والمتضررة واوضح الياسين ان ادارة الدفاع المدني وبعد الانتهاء من فترة العمل المحدده لاستخدام مقر الفرع قامت ادارة مشكورة بتعقيم المركز بالكامل وتسليمه إلى ادارة الجمعية.

وقال الياسين ايضا أن هذا الامر ياتي في اطارالتعاون المستمر مع مؤسسات الدولة كوزارات الصحة والداخلية والدفاع المدني والبلدية والتجارة والإعلام، وأيضا الحرس الوطني والدفاع والمطافي، وكل الجهات التي تعمل لحماية الكويت من هذا الوباء فلهم جميعا الشكر والتقدير.

كما أسجل الشكر والتقدير لوزارة الشؤون الاجتماعية على اشرافها المباشر للعمل الخيري، ودعمها الكبير للجمعيات الخيرية العاملة في الكويت، والاجتماعات التنسيقية المستمرة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية.

واضاف الياسين ان ادارة الجمعية وضعت خططا آنية ومستقبلية وفق التطورات والمستجدات في الأزمة، وأيضا بالتنسيق مع توجهات الجهات الرسمية ، ونأمل ألا تطول هذه الأزمة لكي نستطيع مساعدة أكبر عدد من الأسر والأفراد. ولقد وزعنا اكثر من ثلاثين الف سلة غذائية على الأسر والأفراد حتى الان ، ويجري تجهيز المزيد من السلال وبشكل يومي كما نقوم بتوزيع وجبات غذائية على بعض الاماكن بالتنسيق مع وزارة الشؤون ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، فنحن ننسق بشكل دقيق مع الجهات الرسمية وخصوصا في مناطق الحجر المناطقي، لأن الحكومة حريصة جدا على توفير كل الاحتياجات سواء كان للمواطن أو للمقيم.

وفي ختام تصريحه، قال الشيخ نبيل الياسين عضو مجلس الإدارة في جمعية إحياء التراث الاسلامي والمدير العام إن الأزمة كبيرة وفي جميع مناطق الكويت، لذا نحتاج لتعاون ودعم الجميع لنا لنوصل الغذاء إلى الأسر المحتاجة والعمالة في مكانها، ونحن حريصين على أن الأسر المحتاجة يكون لديها ما يكفيها. كذلك الوجبات الغذائية وخصوصا في المباني المحجور عليها حيث نقدم للقاطنين فيها ثلاث وجبات يومية، وهنا نتكلم عن آلاف الوجبات اليومية.