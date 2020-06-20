رفع 27 سيارة مهملة ونقل 4228 م3 من النفايات بـ«الفروانية»

– غسيل وتعقيم 2478حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولات ميدانية بمناطق المحافظة من قبل المفتشين لمتابعة غسيل وتعقيم الحاويات كأحد الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فضلا عن التأكد من مستوى النظافة بالمحافظة ورفع كل ما يشوه المنظر الجمالي.

وفي هذا السياق، أوضحت إدارة العلاقات العامة أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية تواصل جولاتها الميدانية من قبل المفتشين بمراكز النظافة العامة بالمناطق التابعة للمحافظة، مشيرة إلى أن الجولات الميدانية التي نفذها المفتشين أسفرت عن رفع 27 سيارة مهملة بعد إتخاذ الإجراءات القانونية وإنتهاء فترة الإنذار.

وأشارت العلاقات العامة إلى غسيل وتعقيم 2478 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة.

وأضافت أنه تم نقل 4228 م3 من النفايات البلدية والسكانيةوالنفايات الإنشائية والمخلوطة و السكراب

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.