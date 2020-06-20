جائزة «المعلوماتية» تطلق غدا دورة «أساسيات التصنيع الرقمي» بنسختها الثالثة

تطلق جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية غدا الأحد النسخة الثالثة لدورة «أساسيات التصنيع الرقمي» التابعة ل «أكاديمية المعلوماتية» عبر التعليم والتدريب عن بعد بالتوازي مع استكمال الجائزة جميع أنشطتها وفعالياتها عبر الشبكة المعلوماتية هذا العام احتفاء بمرور 20 عاما على انطلاقتها.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا للجائزة بسام الشمري في تصريح صحفي اليوم السبت إن هذه الدورة التي تنظمها الجائزة تأتي بالتعاون مع أكاديمية الصناع المتخصصة بالتدريب البرمجي والتصنيع الرقمي لافتا إلى أن «أكاديمية المعلوماتية» مبادرة وطنية تهتم بالتعليم والتدريب التقني لتعزيز الصناعة الرقمية واقتصاد المعرفة سعيا إلى تحقيق الريادة في قيادة التحول والتكامل الرقمي بسواعد وطنية مؤهلة في جميع المجالات.

وأضاف الشمري أن الجائزة تعمل على إعداد جيل واع متمكن من مقومات الابتكار التقني من خلال هذه الدورات التي تهيئ لنهضة رقمية في الكويت وصناعة المشاريع التكنولوجية التي تسهم في وضع اللبنات القوية للمستقبل ومواكبة التغيرات المتسارعة في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي تتجه إلى ترسيخ دور الذكاء الاصطناعي والبرمجة الذكية من الأعمال والوظائف والمشاريع المختلفة لتحقيق التحولات الرقمية في المجتمع.

وأوضح أن الدورة تعنى بالطلاب والطالبات من ذوي الأعمار «11-17» سنة وتستغرق ثلاثة أسابيع وسيتم تدريب المنتسبين على كثير من المهارات التقنية منها مستشعرات الضوء ومحرك السيرفر وحل المشكلات باستخدام وحدة «EBOT» علاوة على تعرف القطع البلاستيكية وتصميم مشروع الإضاءة الأوتوماتيكية وتصميم مشروع المنبه وأساسيات الميكانيكا وعمل المحركات وتصميم مشروع الميزان ومشروع المسمار الآمن ومشروع المصعد والاحتكاك وغيرها.

وذكر أن الدورة تنتهي بتطبيقات عملية وصناعة مشروعات مبتكرة يقدمها أصحابها عبر تطبيق تقني «زووم –Zoom» بما يتوافق مع الأوضاع التي نعيشها هذه الأيام لانتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة صحة أبنائنا المشتركين في الدورة مع الاهتمام البالغ بتكوينهم المعرفي وقدرتهم على التعاطي مع التكنولوجيا المعاصرة.

وأفاد بأن الجائزة قدمت العام الماضي دورتين بأساسيات التصنيع الرقمي ضمن نشاطات أكاديمية المعلوماتية أقيمت الأولى في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في يوليو الماضي والثانية في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بالتعاون مع أكاديمية الصناع وتم تخريج أكثر من 200 طالب وطالبة للدورتين وأنتج كثير منهم أفكارا لمشروعات رقمية مبتكرة.