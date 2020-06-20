السعدون: موسم «التويبع» التاسع للسنة السهيلية يدخل اليوم «البارح الثاني»

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن موسم التويبع هو الموسم التاسع للسنة السهيلية «التي تبدأ في 24 أغسطس» ويدخل اليوم السبت ويتكون من نجم واحد «نوء» مدته 13 يوما ويسمى بالبارح الثاني وهو المنزلة الثانية لفصل الصيف بعد موسم الثريا.

وأوضح السعدون، أن التويبع «من تابع» هو نجم الدبران في المجموعة النجمية الثور ولونه أحمر ويتبع الثريا ويفصلها عن المجموعة النجمية الجبار أو الصياد «ORION» الذي يحاول أن يهجم عليها حسب الأساطير.

وأضاف أن للتويبع عدة مسميات منها تابع النجم وتالي النجم وحادي النجم «ويقصد بالنجم هو نجم الثريا» وعين الثور والمجدح الدبران لأنه يستدبر نجم الثريا «لأنه يشرق ويغرب بعدها وفي دبرها» وبه ينعدم الظل في المناطق القريبة من دائرة العرض 5ر23 درجة شمال خط الاستواء بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان.

وذكر أنه بالتويبع يحدث دخول الصيف فلكيا على شمال الكرة الأرضية «بما يسمى الانقلاب الصيفي» ويوافق أطول نهار خلال السنة «في الكويت 14 ساعة و3 دقائق» ويستمر لمدة 3 أيام وبعدها يبدأ النهار بالنقصان وهي فترة انصراف الشمس أي بعد أن كانت عمودية على مدار السرطان بدأت تنصرف عنه وتنزل متجهة إلى خط الاستواء.

ولفت إلى مقولة العرب: لا حر إلا بعد الانصراف «الأيام التالية بعد الانقلاب الصيفي في 21 يونيو» ولا برد إلا بعد الانصراف «الأيام التالية بعد الانقلاب الشتوي في 22 ديسمبر».

وبين السعدون أنه بهذا الموسم تشتد الحرارة وتسود الرياح الشمالية الغربية الجافة الحارة التي تسمى البوارح والمحملة بالغبار أحيانا عندما تكون سريعة وتستمر الرياح إلى منتصف شهر يوليو وتتخللها أيام رياحها قليلة السرعة.