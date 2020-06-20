«الإنتاج البرامجي»: مونتاج 111 حلقة ضمن تعاوننا مع «التربية»

أعلنت مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون الخليجي انتهاءها من مونتاج 111 حلقة حتى الآن لدروس التعليم عن بعد التي يتم تصويرها وتسجيلها في استديوهات وزارة التربية لمناهج المراحل التعليمية المختلفة للتعليم العام والديني لمادتي التربية الإسلامية والاجتماعيات.

وقال المدير العام للمؤسسة علي الريس في تصريح صحفي اليوم السبت إن المؤسسة التي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها تتولى حاليا إنجاز عدد من الدروس بالتعاون مع وزارة التربية والخاصة بالتعليم عن بعد بتكليف من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتقوم بعمل مونتاج دروس مسجلة في الوزارة وأوضح الريس أن هذه الخطوة هي بمنزلة إضافة إلى رصيد المؤسسة بوصفها البيت الإعلامي الخليجي وترسيخا للعلاقة المتميزة بين جميع الوزارات والمؤسسات في دول مجلس التعاون ومنها الكويت وهي دولة المقر التى لا تبخل دائما بالدعم والإسناد عبر جميع قطاعاتها .

وثمن الثقة الكبيرة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تعتبر منارة إشعاع وتوهج ثقافي وعلمي شامخ مشيدا كذلك بالتعاون مع قيادات وزارة التربية الذين يبذلون جهودا كبرى من أجل إنجاز مهمة التعليم عند بعد والتي يتم الإعداد لها بالتعاون مع خبرات كويتية متخصصة في هذا المجال .

على صعيد آخر قال المستشار الإعلامي لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك فخري عوده إن المؤسسة تواصل جهودها في تحقيق مجموعة جديدة من الرسائل والفلاشات التوعوية الجديدة التى كانت قد انطلقت بها المؤسسة منذ اندلاع جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» .

وأشار عوده إلى أن الرسائل الجديدة تخاطب المرحلة الراهنة التي تتزامن مع عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها وهذه الرسائل يتم إنجازها من خبرات إعلامية وفنية متخصصة من دول مجلس التعاون الخليجي .