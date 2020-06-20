عبدالمحسن الشمري: جمعية الصليبية التعاونية ستوزع أرباح 10% على المساهمين حال موافقة وزارة الشؤون واعتماد الميزانية

أعلن عبدالمحسن الشمري رئيس مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية أن الجمعية بصدد توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 10% خلال الفترة القليلة المقبلة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية وإعتماد الميزانية، لافتا إلى حرص مجلس إدارة الجمعية على توزيع تلك النسبة التي تعتبر الحد الأقصى للأرباح المقررة من الوزارة.

وقال الشمري في تصريح صحفي أن مجلس إدارة الجمعية عمل بكل الطاقة والجهود طوال شهور أزمة جائحة كورونا في سبيل توفير كافة السلع والمواد الغذائية للمساهمين وأهالي المنطقة، وتسخير كل المتطلبات في جميع فروع الجمعية التي عملت في الطاقة التشغيلية المتكاملة بفترتي الحظر الكلي والجزئي، إلى جانب العمل على المحافظة على المخزون الغذائي الاستراتيجي للجمعية.

وأضاف أن الجمعية اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والصحية بمواجهة فيروس كورونا إلتزاما في الضوابط والاشتراطات الصحية من قبل الدولة، حيث تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة من توفير الكمامات و”القلفز” والمعقمات وقياس الحرارة للمتسوقين، في سبيل المحافظة على صحة وسلامة الجميع.

وثمن الشمري تعاون المساهمين والالتزام في الضوابط الصحية عبر الحجز الألكتروني “الباركود، مشيدا بجهود وتعاون أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى المتطوعين الذين ساهموا خدمة المتسوقين، وعملوا بكل جهود كبيرة، مثمنا بالوقت نفسه دور العاملين في الجمعية الذين قدموا نماذج رائعة في التفاني والجهد خدمة لأهالي المنطقة.

وذكر أن الجمعية استطاعت من تقديم خدمة تسويق متميزة للمساهمين من خلال توفر السلع الغذائية، وخدمة توصيل إسطوانات الغاز إلى المنازل أبان الحظر الكلي، كما أعطت أولوية للتسوق والدخول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت الشمري إلى أن مجلس إدارة الجمعية حرص على تشجيع ودعم المنتج الزراعي المحلي من خلال التعاون مع إتحاد الجمعيات التعاونية والإتحاد الكويتي للمزارعين، حيث تم توفير كافة السلع الزراعية الكويتية وبأسعار مشجعة، مؤكدا أن المنتج الزراعي الكويتي أثبتت حضوره بأزمة كورونا من خلال كافة الأصناف الإنتاجية التي تعرض يوميا في السوق المركزي للجمعية.