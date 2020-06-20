«الإطفاء»: لم نعتمد أسماء المستحقين لمكافآت كورونا

نفت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء مايتم تداوله حول المكافأة المالية المقررة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الإدارة في بيان لها إن المستحقين للمكافأة المالية هم رجال الإطفاء الميدانيين والعاملين في الجهاز الإداري وموظفي الخدمة المدنية الذين التحقوا بمقار عملهم خلال الفترة الزمنية من 24 فبراير وحتى 31 مايو، على أن يشمل ذلك تاريخ تواجدهم على رأس عملهم.

وأضافت أنه لم يتم حسم أمر كشوفات أسماء المستحقين حتى الآن، وفي حال الانتهاء سيتم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الرسمي للإدارة.