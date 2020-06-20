“الداخلية”: إطلاق خدمة حجز موعد للتقديم للسفر

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تم إنشاء منصة إلكترونية من قبل الإدارة العامة لنظم المعلومات وبالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ لحجز المواعيد المسبقة للتقديم للسفر وفق الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء والسلطات الصحية على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.kw.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تطوير خدماتها الإلكترونية وإعداد خطة لعودة العمل تدريجياً في كافة قطاعاتها تسهيلاً على المواطنين والمقيمين وتوفيراً للوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وتوصيات السلطات الصحية في البلاد.

وأضافت الإدارة أنه تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء تم إضافة خدمة التقديم للسفر على ان يتم السماح فقط للحالات التالية:

1- الحالات الصحية الحرجة ممن تسمح حالتهم بالسفر وذلك على نفقتهم الخاصة.

2- الطلبة الدارسون في الخارج إذا استلزم الأمر سفرهم خشية من فوات مواعيد اختباراتهم أو قبولهم في الجامعات والمعاهد ومرافقه إذا استلزم الأمر

3- المواطن أو المواطنة في الحالات التالية: – لديه زوج أو زوجة أجنبية في الخارج

4- مواطن يعمل بوظيفة ومقيم بالخارج

5- الحالات الخاصة الأخرى التي تقدرها وزارة الداخلية على ان لا تقل مدة السفر عن 30 يوماً.

وتوضح الإدارة انه يجب على الراغب بالسفر حجز موعد مسبق لمراجعة الإدارة العامة لأمن المطار وتقديم كافة المستندات المؤيدة وتأشيرة الدخول إلى البلد المراد السفر اليه قبل موعد السفر بعشرة أيام على الأقل وأن يوقع اقرار وتعهد يتضمن تحمله نفقات العلاج في حالة إصابته بالفيروس وتكاليف العودة وعدم المطالبه لاحقاً بأي التزامات مالية أو غيره قد تترتب على السفر.

وتنوه الإدارة أنه يجب على المراجع اختيار نوع المعاملة وبعد ذلك يجب تحديد المكان واختيار اليوم والوقت المتاح ثم تأكيد الحجز والاحتفاظ به «الباركود» لإظهاره وقت المراجعة.

كما تؤكد الإدارة على ضروره التزام جميع المراجعين بالاشتراطات الصحية عند المراجعة بالموعد المحدد.