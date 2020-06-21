السعدون: كسوف جزئي للشمس شوهد في الكويت ومعظم الدول العربية

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن كسوفا جزئيا للشمس حدث في تمام الساعة السابعة و19 دقيقة بالتوقيت المحلي صباح اليوم الأحد شوهد في الكويت ومعظم الدول العربية حيث عبر قرص القمر أمام قرص الشمس تدريجيا.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أنه في تمام الساعة الثامنة و32 دقيقة وصل الكسوف الجزئي للشمس ذروته حيث غطى القمر ما نسبته 65 في المئة من قرص الشمس بعد ذلك بدأ قرص القمر يخرج تدريجيا إلى أن ينتهي الكسوف في تمام الساعة التاسعة و56 دقيقة.

وأوضح أنه في السودان واليمن وجنوب السعودية وعمان شوهد كسوف كلي حلقي حيث غطى قرص القمر قرص الشمس وبقيت حلقة دائرية حول القمر أي الجزء الذي لم يغطه القمر لأنه في حالة الأوج أي البعد من الأرض يجعل حجمه أصغر مما لو كان في حالة الحضيض وهي أقرب نقطة للأرض.

وذكر أنه في الكويت حدثت عدت كسوفات جزئية غطى بها القمر معظم قرص الشمس في أعوام 1914 و1922 و1976 و1999 أما الكسوف الكلي الذي حدث في الكويت فكان في 25 فبراير عام 1952 وتحول النهار إلى ليل.

وبين أن كسوف الشمس دائما يحدث في أول الشهر القمري وله ثلاثة أنواع «كلي» حيث يستر قرص القمر الشمس ويتحول النهار إلى ليل عدة دقائق و«جزئي» حيث يغطي قرص القمر جزءا من قرص الشمس ويبقى ضوء الشمس منتشرا في السماء و«حلقي» حيث يخفي قرص القمر قرص الشمس إلا من حوافها يبدو ظاهرا كحلقة نارية نتيجة صغر حجم قرص القمر لوجوده في أبعد نقطة عن الأرض «الأوج».

وقال السعدون إن كسوف الشمس يحدث عادة عندما تكون الأرض والقمر والشمس باصطفاف واحد ويعبر القمر أمام الشمس ويغطي قرصها ويحجب ضوءها عن الوصول إلى الأرض وتظلم السماء وهذا الاصطفاف يحدث ما بين مرتين إلى خمس مرات في السنة يحدث بها كسوف كلي أو جزئي أو حلقي.

ولفت إلى أن الكسوف الكلي يتكرر كل 18 شهرا وتتراوح مدة الكسوف الكلي ما بين دقيقة إلى سبع دقائق ونصف الدقيقة على الموقع الواحد وكل موقع يحدث به كسوف كلي لا تتكرر الحالة به إلا بعد ما بين 360 و410 سنين من حيث مسار الكسوف مشيرا إلى أن كسوفا كليا للشمس سيحدث في الكويت في 20 مارس عام 2034.