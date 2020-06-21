«الداخلية»: القاء القبض على مواطن قام بدهس فتاة في «أبوفطيرة» ولاذ بالفرار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلة بادارة مباحث مبارك الكبير تمكن من القاء القبض على مواطن قام بدهس فتاة في منطقة أبوفطيرة ولاذ بالفرار.

وفي تفاصيل الواقعة، أن بلاغا ورد الى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بقيام شخص بدهس فتاة ولاذ بالفرار، وعلى الفور قام رجال الأمن بالتوجه الى موقع البلاغ وتم مشاهدة المجني عليها ملقاة على الأرض وتم نقلها الى المستشفى إلا انها فارقت الحياة.

وتوضح الإدارة أن تم تشكيل فريق بحث من قبل قطاع الأمن الجنائي وبعمل التحريات اللازمة والاستماع الى أقوال الشهود تم التوصل الى الجاني والمركبة المستخدمة بالواقعة.

وتؤكد الإدارة أن تم ضبط الجاني حيث أقر وأعترف بالواقعه ، هذا وجاري أحالته الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه.