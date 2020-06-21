الفارس: أقسام العناية المركزة بـ«الصحة» اعتمدت «ديكساميثازون» بالبروتوكول العلاجي لـ«كوفيد-19»

أكد اختصاصي أول باطنية وعناية مركزة في مستشفيي «الأميري» و«جابر الأحمد» الدكتور عبدالرحمن الفارس أن أقسام العناية المركزة في وزارة الصحة اعتمدت دواء «ديكساميثازون» ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى «كوفيد-19» بعد صدور توصيات من منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد.

وقال الفارس لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد إن الدواء المذكور متوافر في الكويت منذ سنوات ويستخدم لعلاج أمراض متفرقة مثل الربو والجهاز التنفسي والسرطان والروماتيزم ودلت الدراسة الأخيرة بشأنه أن استخدامه مع مرضى «كوفيد-19» يمكن أن يساهم في سرعة شفائهم بالتالي يقلل معدل الوفيات.

وأوضح أنه تم آخر تحديث لبروتوكول علاج مرضى «كوفيد-19» في العناية المركزة «التحديث الثالث» في 17 يونيو الجاري بإضافة الدواء إلى المرضى الذين يوضعون على أجهزة التنفس على أن يعطى لمدة عشرة أيام.

ولفت إلى أنه سيتم تحديث البروتوكول بعد نشر الدراسة في مجلة عالمية محكمة في حين أظهرت هذه الدراسة أن بالإمكان تجنب وفاة واحدة إذا أعطي الدواء إلى ثمانية مرضى على جهاز التنفس.

وبين الفارس أن الدواء يعتبر من عائلة الكورتيزون مؤكدا أن الوزارة لن تتوانى في اعتماد أي أدوية سيكون لها عائد إيجابي على المرضى شريطة اعتمادها من منظمة الصحة العالمية.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت قبل عدة أيام المصادقة على استخدام دواء «ديكساميثازون» لعلاج المصابين ب«كوفيد-19» واصفة إياه بأنه أول عقار في العالم ثبت أنه يخفض خطر الوفاة جراء المرض.

من جانبها رحبت منظمة الصحة العالمية بالنتائج الأولية للاختبارات السريرية التي أجريت في المملكة المتحدة وتظهر أن «ديكساميثازون» نوع من «كورتيكوستيرويدات» قد ينقذ حياة المصابين بحالات حرجة لمرض «كوفيد-19».

كما أفادت جامعة أوكسفورد بتنفيذها اختبارات سريرية ناجحة ل«ديكساميثازون» في علاج المرضى ب«كوفيد- 19» وهو دواء مضاد للالتهابات يستخدم منذ أكثر من 60 عاما.