«ملست» العالمية: خطة عمل برامجية افتراضية لمواجهة فيروس «كورونا»

أعلن نائب رئيس المنظمة العلمية العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست» عدنان المير أن خطة العمل البرامجية للمنظمة في الفترة المقبلة ستكون افتراضية بتقنية الفيديو والوسائل الإلكترونية ضمن أطر مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال المير وهو رئيس مكتب المنظمة الإقليمي لقارة آسيا «ومقره دولة الكويت» في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد إن ذلك يأتي اتساقا مع برامج وخطط المنظمة التي توافقت أن تتعامل افتراضيا وإلكترونيا من خلال تنظيم مشاريع وملتقيات المنظمة الأم أو مكاتبها الإقليمية في مختلف قارات العالم.

وأكد أن «ملست» وحرصا منها على اتباع تعليمات وخطط الجهات الصحية في دول مقراتها ومكاتبها الإقليمية والتزاما بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة خلال جائحة كورونا ارتأت وضع خطة عمل برامجية أثناء فترات الحجر الصحي مشمولة بالعديد من الفعاليات الافتراضية أو الإلكترونية.

وأوضح أن الخطة تتضمن عمل منشورات معرفة بالفيروس والاندماج في عمل المجتمع المدني للمساعدة في التصدي له والمشاركة بالفرق التطوعية وصنع كمامات وأجهزة تنفس صغيرة والمشاركة بفقرات إذاعية موجهة للأطفال لتعويض إغلاق النوادي والجمعيات العلمية.

وأفاد بأنه تم تنظيم دورات عن بعد «أونلاين» منها عن استخدام الروبوت التعليمي وندوة للقيادات باستخدام برنامج «زووم» عن موضوع استخدامات «ستيم» فضلا عن نشر مقالات علمية.

ولفت المير إلى تنظيم منتديات ونقاشات «أونلاين» كاجتماع شبان من الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا بعلماء من جمعية AGEOS التي تعمل في مختلف تطبيقات الفضاء وعلوم الفضاء في إفريقيا والعالم العربي وتونس حول الزراعة في الفضاء والمشاركة في دورة الالسكو لنظام الفصول الافتراضية والاستعداد لتحويل الفعاليات والمعارض الى فعاليات تقام «أونلاين».

وذكر أن المنظمة قررت تنظيم مهرجان العلوم في تونس افتراضيا أغسطس المقبل وتنظيم مسابقة العلوم والتكنولوجيا لشباب العالم بهونغ كونغ افتراضيا في أغسطس أيضا وإقامة معرض ومسابقة الابتكارات العالمي افتراضيا في اندونيسيا سبتمبر المقبل.