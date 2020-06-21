البلدية: إصدار 76 رخصة بناء بـ«العاصمة» حتى 31 مايو الماضي

كشفت إدارة العلاقات العامة عن قيام إدارة التراخيص الهندسية بفرع بلدية العاصمة بإصدار 76 رخصة بناء أونلاين منذ إصدار قرار استئناف خدمات رخص البناء وتعهد الإشراف وإيصال التيار الكهربائي.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التراخيص الهندسية بفرع بلدية العاصمة م. نزار العواد أن مهندسي الإدارة و منذ إصدار قرار إستئناف خدمات رخص البناء حتى 31/5/2020 قاموا بمراجعة 150 معاملة هندسية وتبين وجود ملاحظات ومطلوب إستكمالها والتعامل مع 6 معاملات معادة من المكاتب الهندسية ورفض 25 معاملة لعدم إستيفاء الإشتراطات فضلا عن إصدار 76 رخصة بناء أونلاين.

إما فيما يخص المعاملات التي تم الرد عليها لوزارة التجارة فأشار العواد إلى 270 معاملة تتطلب مراجعة أصحاب العلاقة لإستكمال الطلبات ، إعادة 118 معاملة إلى وزارة التجارة وإعتماد 411 معاملة .