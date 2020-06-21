سمو الأمير يعزي ملكة بريطانيا بضحايا حادث الطعن في مدينة ريدينغ

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيتي تعزية إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة وإلى سعادة بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة عبر فيهما سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الطعن بالسكين في مدينة ريدينغ وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه حفظه الله للمصابين سرعة الشفاء ومؤكدا استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيتي تعزية إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة وإلى سعادة بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادثة الطعن بالسكين في مدينة ريدينغ وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتي تعزية مماثلتين.