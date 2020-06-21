«الاتصالات»: إطلاق منصة لقياس سرعة الإنترنت في البلاد

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الأحد عن إطلاق منصة لقياس سرعة الانترنت عبر الموقع «speed.ix.kw» كجزء من جهودها بهدف قياس أداء شركات الاتصالات ومزودي الخدمة.

وأضافت الهيئة ان المنصة تسعى لتوفير معلومات للمستخدمين عن جودة تجربة الإنترنت المقدمة بشفافية ووضوح من جميع الشبكات فضلا عن تعزيز مبدأ الشفافية والمشهد التكنلوجي الكويتي.

واوضحت انه ولضمان العدالة لجميع مزودي الخدمة سيتم وضع نظام التقييم الأساسي في مقسم الكويت للانترنت حيث يتمتع جميع المزودين باتصال مباشر مع المقسم اضافة الى إجراء جميع اختبارات السرعة على النظام الأساسي هناك لقياس أداء الشبكة المحلية.

وبينت ان هذه المبادرة ستعزز اداء وتجربة المستخدمين مشيرة الى انه تم تطبيق مبادرات مماثلة بنجاح من هيئات حكومية حول العالم لدفع المنافسة في السوق وتحسين الخدمات.

وأكدت اعتزام الهيئة على القيام بمزيد من المبادرات كما هو مخطط لها موضحة انها ستواصل تطوير المنصات والأدوات لمساعدة المستخدمين ومقدمي الخدمات على تطوير السوق والأداء بشكل أكبر.