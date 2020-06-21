«التربية»: بدء تسجيل طلبة الـ12 في «المنصة التعليمية»

أعلنت وزارة التربية عن البدء في تسجيل طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي في المنصة التعليمية «https://t.co/XgqSLD0VLD‎» اعتبارا من اليوم الموافق 21 يونيو، موضحة أن التسجيل سيكون مفتوحا للدارسين في التعليم العام والديني والتربية الخاصة بالإضافة إلى طلبة المراكز المسائية.

وأوضحت «التربية» طريقة تسجيل ودخول الطلبة إلى المنصة التعليمية من خلال فيديو يوضح الية التسجيل.

وكانت وزارة التربيةأطلقت منصة التعليم عن بُعد، ليبدأ طلبة المدارس الحكومية استكمال دراستهم للفصل الدراسي الثاني بشكل اختياري، لتكون المنصة أداة مساندة للتعليم خلال الأشهر المقبلة، لحين سماح السلطات الصحية بعودة الطلبة الى مدارسهم في أغسطس المقبل أو ربما في الأشهر التي تليه.

وانتهت «التربية» من كل الأمور الفنية الخاصة بالمنصة، إضافة الى استكمالها تسجيل جميع الدروس المقررة لطلبة المرحلة الثانوية ورفعها على الروابط الخاصة بالبوابة التعليمية.

ويواصل الفريق الخاص بالتعليم الإلكتروني حاليا تسجيل دروس المرحلة المتوسطة، وأوعزت الوزارة إلى المناطق التعليمية بضرورة الحرص على اختيار المعلمين ذوي الكفاءة لتدريس طلبة الصف الثاني عشر.

وتسعى الوزارة جاهدة الى نجاح منصتها للتعليم عن بعد لإتاحة فرص التعليم للطلبة الراغبين، ومن المتوقع عقد اختبارات للصف الثاني عشر في أغسطس أو سبتمبر على أبعد تقدير، مع تطبيق شروط التباعد والاجراءات الاحترازية، أسوة ببعض الدول الخليجية التي انتهى طلبتها من اختبارات الثانوية العامة، بعد تعليمهم عن بعد.

ولا يزال أعداد المعلمين المتطوعين للعمل في المنصة متواضعا وغير متوافق مع أعداد الطلبة، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 30 ألف طالب في الصف الثاني عشر، إلا أن من المتوقع ازدياد الأعداد خلال الأيام المقبلة، لاسيما أن معظم المعلمين موجودون في البلاد ولم يغادروها كما يحصل عادة في العطل الصيفية، نتيجة أزمة «كورونا».