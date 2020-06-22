سمو رئيس الوزراء يتلقى اتصالا من نظيره السوداني ودعوته للمشاركة في مؤتمر «شركاء السودان»

تلقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك حيث وجه لسموه دعوة لمشاركة دولة الكويت في مؤتمر شركاء السودان الذي تستضيفه جمهورية ألمانيا الاتحادية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض سموه ورئيس الوزراء السوداني آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل البلدين للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.