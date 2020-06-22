وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من نظرائه التونسي والجزائري والمصري

تلقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساء أمس الأحد اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة صبري بوقدوم تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تلقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساء يوم أمس الأحد اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية الشقيقة نور الدين الري تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تلقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.