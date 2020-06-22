الإمارات أجلت طفلة عمرها شهرين من الكويت

– السفير الريسي: شكراً للجهات الكويتية لتسهيل عودة زينة و33 إماراتياً

قال سفير الإمارات العربية لدى البلاد صقر الريسي إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تسهل عمليات الإجلاء لمواطني الإمارات وتيسر جميع الإجراءات اللازمة لإعادتهم ومرافقيهم إلى أرض الوطن بالتنسيق مع السفارات والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج والجهات المعنية كافة في الدولة.

وأضاف في تصريح له بمناسبة إعادة أصغر طفلة إماراتية من الكويت على الرغم من تعليق الرحلات الجوية التجارية في الفترة الماضية لمنع تداعيات انتشار فيروس كورونا، قامت سفارة الإمارات في الكويت وبمتابعة حثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بإعادة أصغر طفلة إماراتية من الكويت إلى أرض الوطن وذلك عن طريق إصدار جواز طوارئ للطفلة «زينة» ابنة د. عبدالله الأميري والتي ولدت في شهر أبريل 2020.

وأعرب الريسي عن جزيل الشكر والتقدير للجهات المختصة في الكويت على تعاونهم اللامحدود والمثمر مع السفارة من أجل تسهيل إجراءات عودة الطفلة زينة بالإضافة إلى 33 شخصا من مواطني الدولة وأقربائهم.

وذكر الريسي أن البداية كانت في يوليو 2019 حين ذهب الطبيب عبدالله الأميري إلى الولايات المتحدة الأميركية لقبوله بسنة الامتياز في برنامج مستشفى كليفلاند تاركاً زوجته وطفله زايد في الكويت مع ذويها بسبب ظروف وساعات العمل الطويلة، وقرر أن يكرس وقته للعمل إلى حين موعد ولادة طفلته زينة ليتمكن من قضاء أطول وقت ممكن مع عائلته عند عودته إلى البلاد، ولكن في مارس 2020 ومع بداية جائحة كورونا عاد الطبيب إلى الإمارات بسبب الأوضاع الراهنة وانضم إلى الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس وقرر استكمال سنة الامتياز في أبوظبي.

ومن جانبه، قال والد الطفلة، «بعد طول صبر وفراق دام 10 شهور، بفضل الله وجهود كل من وزارة الخارجية وسفارة الإمارات في الكويت تم تسهيل جميع الإجراءات لإصدار جواز طوارئ لطفلتي زينة وترتيب رحلة عودة عائلتي إلى أرض الوطن، وتم تزويدي بشهادة لمن يهمه الأمر لتسهيل عملية استخراج شهادة ميلاد صادرة من الدولة حتى يتسنى لي استخراج الأوراق الثبوتية من بطاقة هوية وجواز سفر».

يذكر أن أم الطفلة كويتية وأن والدها يعمل طبيباً في الصفوف الأولى لمواجهة كورونا.