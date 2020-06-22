«الاختصاصات الطبية»: تأجيل الامتحانات المقررة للبرامج التدريبية التخصصية وبرامج الزمالة إلى العام المقبل

أعلن الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د. فواز عبدالله الرفاعي تأجيل إجراء الامتحانات المقررة للبرامج التدريبية التخصصية وبرامج الزمالة «سبتمبر – أكتوبر 2020» والمزمع إجراؤها خلال الفترة من 6 سبتمبر 2020 حتى 14 أكتوبر 2020، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بشأن تداعيات مرض فيروس كورونا المستجد «COVID-19» وحرصاً من وزارة الصحة متمثلة بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية على مصلحة الأطباء المتدربين في البرامج التدريبية التخصصية وبرامج الزمالة.

وذكر د. الرفاعي أنه تقرر إقامة الامتحانات للبرامج التدريبية التخصصية و برامج الزمالات للجزء النهائي «نظري – عملي» في الفترة من 17 يناير 2021 حتى 24 فبراير 2021، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار الأطباء المتقدمين للامتحانات بجدول الامتحانات لاحقاً.