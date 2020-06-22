«نزاهة»: ورشة تدريبية افتراضية بالمهارات المالية وإدارة المشاريع

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» عن تنظيم ورشة تدريبية افتراضية في مجال المهارات المالية وإدارة المشاريع في سياق أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يومي الاربعاء والخميس المقبلين.

وقالت الأمين العام المساعد للوقاية في «نزاهة» المهندسة ابرار الحماد في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان الورشة تنظم بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووحدة التحريات المالية الكويتية.

وافادت الحماد أن الورشة تستهدف تقديم الدعم للجمعيات الخيرية غير الحكومية لتنمية قدراتها في مجال إدارة النفقات المالية وإدارة أنشطتها بفعالية وشفافية وفق أطر حوكمة تقلل من فرص الوقوع بشبهات الفساد في ظل تداعيات الأزمات الصحية.

ورأت أن أهمية هذه الورشة تكمن في مساهمتها الفعالة بتشجيع هذه الجهات لبناء أمثل للقدرات وتحسين أدائها في مواجهةالتحديات التي تفرضها المرحلة وتوفير التدريب المتخصص بما يدعم الجانب التوعوي للوقاية من الفساد والحد من حدوثه.

وقالت ان هذا يأتي بالتزامن مع تفعيل اولويات ومبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد «2019-2024» ذات الصلة بتعزيز التكامل بين جهود القطاع العام والمجتمع المدني.