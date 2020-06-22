“الداخلية”: وفاة إحدى نزيلات السجن المركزي بفيروس كورونا بعد 7 ايام من دخولها مستشفي الفروانية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بشأن وفاة احدى النزيلات بالسجن المركزي اثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد وامراض مزمنة اخري تعاني منها .

توضح الإدارة أنه بتكثيف الرعاية الصحية المقدمة لنزلاء السجن المركزي والكشف عليهم بصفة دورية تبين وجود إصابة بفيروس کورونا المستجد لإحدى النزيلات بالسجن المركزي حيث أنها تبلغ العمر 50 عاما وتعاني من مضاعفات مرضية أخرى وضيق بالتنفس .

وعلى الفور تم اتخاذ التدابير والإجراءات الصحية والطبية اللازمة تجاهها ومن ثم تم نقلها الى مستشفى الفروانية بتاريخ 2020/6/15 وقد وافتها المنية اليوم الاثنين 2020/6/22 ” رحمها الله بعد دخولها المستشفى بسبعة ايام .

وتؤكد الإدارة أن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام يطبق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية لمنع تفشي الفيروس بالإضافة إلى الخطط الموضوعة للسيطرة على الوضع الصحي داخل السجن من قبل وزاره الصحه ، حيث أن القطاع يعمل على الالتزام الكامل بتعليمات السلطات الصحية حرصا على صحة النزلاء وسلامتهم .

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته والهم اهلها الصبر والسلوان

انا لله وانا اليه راجعون