«التجارة»تطلق بوابة خدمات حماية المستهلك والرقابة الالكترونية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن إطلاق بوابة خدمات حماية المستهلك والرقابة التجارية الالكترونية لتسهيل عملية معاملات الشركات الراغبة بتقديم عروض المهرجانات التسويقية والتنزيلات والسحوبات والهدايات والجوائز والتصفيات في الاسواق المحلية.

وقالت «التجارة» في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان البوابة الجديدة تهدف الى تسجيل وتبسيط آلية تقديم الطلبات الخاصة للشركات وإنجاز كافة المعاملات الخاصة بهم فضلا عن إدارة العروض الكترونيا دون الحاجة الى مراجعة الوزارة شخصيا.

واكدت حرصها على ضمان تطبيق اشتراطات السلطات الصحية في البلاد من خلال التباعد الاجتماعي مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين والتصاريح الممنوحة للجهات والشركات.

وافادت انه بامكان الشركات الراغبة باقامة عروض تسويقية وغيرها من الأنشطة المذكورة آنفا تقديم طلب وتسجيل البيانات المطلوبة من خلال بوابة الخدمات عبر موقع الوزارة الالكتروني.