البلدية: قطع التيار عن 45 عقارا مخالفا بمنطقة صباح الأحمد البحرية

في استجابة سريعة بشأن ما أثاره المواطنين من ممارسات للعمالة المخالفة في منطقة صباح الأحمد البحرية وبناء على توجيهات مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي الذي أمر بتشكيل فرقة ميدانية بقيادة رئيس لجنة الحد من العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي ونائب المدير العام لشئون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. عمار العمار، نفذ الجهاز الرقابي بفرع بلدية محافظة الأحمدي جولة ميدانية مكثفة على العقارات بمنطقة صباح الأحمد البحرية للكشف على العقارات المخالفة للقرار الوزاري رقم 57/2019 وإسكان العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة الحد من العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي ونائب المدير العام لشئون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. عمار العمار أن الجولة الميدانية المكثفة التي نفذها الجهاز الرقابي بفرع بلدية محافظة الأحمدي بمنطقة صباح الأحمد التي استمرت لأكثر من 8 ساعات، أسفرت عن الكشف على 47 عقارا، مشيرا في هذا الخصوص إلى قطع التيار عن 45 عقارا مخالفا إلى جانب إخلاء عقار ومنح مهلة 48 ساعة لإخلاء عقار به معاقين وفقا لتوصيات اللجنة.

ولفت العمار إلى تواصل الجولات الميدانية لرصد جميع العقارات المخالفة لإتخاذ الإجراءات القانونية وصولا لقطع التيار الكهربائي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بناء على تعليمات الإدارة العليا في البلدية التي تتابع عن كثب كافة الإجراءات القانونية التي تتخذها الفرق الرقابية .

ودعا العمار أصحاب العقارات التعاون مع فرق البلدية الرقابية أثناء جولاتهم الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية، مثمنا المجهود الذي بذلته الفرق الميدانية العاملة في ظل ظروف الجو والضغط النفسي مع أصحاب العقارات و المستأجرين.