سمو رئيس الوزراء يصدر قرارا بترقية ضباط الحرس الوطني من مختلف الرتب

أصدر سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الدفاع الأعلى بعد عرض الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني قرارا بترقيات ضباط الحرس الوطني من مختلف الرتب من ملازم اول إلى رتبة عقيد.

وذكر الحرس الوطني في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن ذلك يأتي ضمن اللوائح والأنظمة المعمول بها في الحرس الوطني والمحددة بشهر يونيو لإعلان الترقيات للضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين للترقية.

وأضاف البيان أن وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي أصدر أمرا إداريا بترقية عدد من ضباط الصف والأفراد المستحقين للترقية التزاما في التوقيتات المحددة من قيادة الحرس الوطني وضمن الاجراءات المعمول بها لجميع من تنطبق عليهم اللوائح والقرارات التنظيمية لمستحقي الترقية.

وتقدمت مديرية التوجيه المعنوي بالحرس بالتهنئة إلى الضباط وضباط الصف والأفراد المشمولين بالترقية مثمنة حرص القيادة الكريمة على مكافأة وتشجيع المتميزين في الحصول على درجاتهم الوظيفية في وقت واضح ومحدد بشكل دوري.