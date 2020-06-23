وزير الخارجية يترأس وفد الكويت باجتماع مجلس الجامعة العربية الوزاري

ترأس وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت اليوم الثلاثاء عبر تقنية الإتصال المرئي بطلب من جمهورية مصر العربية الشقيقة لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وتم خلال الإجتماع التأكيد على إلتزام دول جامعة الدول العربية بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها وصون أمن شعبها الشقيق علاوة على الدفع بالمسارات والمبادرات والجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا وتذليل كافة الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.

وضم وفد دولة الكويت كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

كما ترأس وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت اليوم الثلاثاء عبر تقنية الإتصال المرئي بطلب من جمهورية مصر العربية الشقيقة لبحث تطورات ومستجدات ملف سد النهضة.

وتم خلال الإجتماع تناول آخر المستجدات المتعلقة بجولات المفاوضات التي أجريت بين كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ودعم دول جامعة الدول العربية لتوصل كافة الأطراف إلى إتفاق عادل يراعي مصالح الأطراف المشتركة حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة مبني على الإلتزام بالقانون الدولي ومبادئه.

وضم وفد دولة الكويت كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.