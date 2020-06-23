وكيلة «المواصلات» تفقدت سير العمل بمكاتب بريد إشبيلية والصديق والمطار

– الشهاب: تسليم كميات كبيرة من الطرود حتى لا يتم تكديسها وإيصالها للمواطنين والمقيمين

– البدر: القطاع نفذ جميع الاشتراطات الصحية قبل عودة العمل لضمان سلامة الموظفين

قامت وكيلة وزارة المواصلات خلود الشهاب اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية لمكتب بريد منطقة اشبيلية ومكاتب الطرود البريدية والبريد السريع في مطار الكويت الدولي ومنطقة الصديق وذلك للوقوف على سير الأعمال فيها.

وأوضحت الشهاب في تصريح صحفي أن هذه الجولة تأتي للوقوف على سير الأعمال في تلك المكاتب ومدى التزامها باشتراطات الوزارة بعد قرار وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص لعودة العمل في 68 مكتبا.

وأضافت أن جولتها على بريد «اشبيلية» جاءت لمتابعة سير العمل للمكاتب البريدية الذي انطلق الاحد الماضي كمرحلة أولى لحين الانتقال للمرحلة الثانية بعد توقف العمل حسب تعليمات مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت في أبريل الماضي بفتح العمل وتسليم كميات كبيرة من الطرود حتى لا يتم تكديسها وايصالها للمواطنين والمقيمين مبينة أن الوزارة استمرت باستلام الطرود البريدية من من طيران «ناس» بعد توقف حركة الطيران التي تنقل البريد مثل الخطوط الكويتية وغيرها.

من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع البريد بالوزارة منصور البدر في تصريح مماثل، إن القطاع نفذ جميع الاشتراطات الصحية قبل عودة العمل لضمان سلامة الموظفين من خلال توفير المعقمات والكمامات والقفازات وقياس الحرارة ووضع علامات التباعد.

وأوضح البدر إنه تم فرز الرزم العادية وتجهيز البريد بمركز الفرز وتبادل الارساليات وترحيله الى المكاتب البريدية التي قامت بترتيب الرزم البريدية والاستعداد لاستقبال الجمهور.

وذكر أن آلية العمل بالفترة الحالية تتمثل فقط بتسليم المواد البريدية للجمهور ضمن مواعيد يتم تنسيقها بمكتب البريد من خلال ارسال رسائل نصية للجمهور مشيرا إلى أن التصدير متوقف حاليا لحين عودة حركة الطيران الطبيعية.

بدورها قالت مديرة الحركة البريدية صديقة خاجة إنه لا يسمح للجمهور الدخول لمكاتب البريد لاستلام الطرد إلا في حالة الالتزام بالشروط الصحية الوقائية بارتداء القفازات والكمام لسلامة الجميع.

وبينت خاجة أن مكاتب البريد تعمل لتحقيق الهدف المطلوب منها بالمرحلة الاولى بخطى ثابتة لتسهيل العمل دون عوائق موضحة أن البريد الممتاز تم تسليمه من خلال ارسال رسائل نصية لاصحابها.