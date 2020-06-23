وزير التربية يجتمع مع مدراء عموم المناطق ومدراء مدارس المرحلة الثانوية

– السلطان: 32 ألف طالب سجلوا في «المنصة التعليمية»

اجتمع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان مع مدراء عموم المناطق التعليمية ومدراء مدارس المرحلة الثانوية، صباح اليوم الثلاثاء، على مسرح وزارة التربية.

وأكد الحربي دور وزارة التربية في إنشاء المنصة التعليمية، والتركيز على بعض القضايا الأساسية مثل المسؤولية والمشاركة والتعاون، وهذا يأتي من منطلق المسؤولية الوطنية لجميع العاملين بالوزارة من التواجيه الفنية ومدراء عموم المناطق التعليمية، مشيدا بجهود الميدان التربوي المتمثل في مدراء المدارس لما لهم من تأثير فعال على نجاح سير العملية التعليمية.

من جهته، أشاد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان بالجهود المبذولة وتعاون الجميع في هذا العمل من مدراء المناطق التعليمية ومدراء عموم الادارات، مؤكداً حرص الوزارة على اعتماد الطلاب المقيدين في مدارسهم، مطمئناً من واقع الاحصائية الرسمية أن جميع المناطق بدأت في اعتماد المتعلمين، حيث بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا في المنصة التعليمية ما يقارب 32 الف طالب.

وتقدم السلطان بالشكر لمدراء المناطق التعليمية ومدراء المدارس على تلبيتهم للدعوة، ملتمساً العذر لمن لم يحضر بسبب الظروف الحالية.

وفي ختام الاجتماع تمت إتاحة الفرصة للحضور بطرح الأسئلة والاستفسارات التي تخص المنصة التعليمية.