وزير الأوقاف يثمن قرار السلطات السعودية بشأن الحج

العفاسي: اقتصار الحج على المتواجدين داخل المملكة يبرهن على حرصها في إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً

أشاد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي، بالقرار الذي اتخذته وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية والسعودية بشأن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وأكد العفاسي، “من الحكمة اتخاذ مثل هذا القرار لا سيما في ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالمياً، لافتاً إلى أن اقتصار الحج لهذا العام على المتواجدين داخل المملكة يبرهن على حرصها في إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الجسدي اللازم لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

واختتم العفاسي بتوجيه الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية على جهودها المشهودة طوال السنوات الماضية، وتفانيها في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أقصى درجات الرعاية والراحة والسلامة والأمن لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي.