سمو الأمير يهنئ دوق لكسمبورغ بالعيد الوطني لبلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري دوق لكسمبورغ عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه لسموه موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري دوق لكسمبورغ ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.