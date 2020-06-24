«هيئة الطرق»: صيانة جزء كبير من طريق «الجهراء»

أعلنت هيئة الطرق والنقل البري، عن نجاحها خلال الفترة من 17 حتى 21 يونيو الجاري من صيانة جزء كبير من طريق الجهراء باتجاه الغرب باتجاه العبدلي بطول 3 كيلو و900 متر وبعرض خمس حارات في كل اتجاه.

وأوضحت الهيئة، أن إجمالي المساحة التي تمت صيانتها تبلغ 77690 مترا مربعا، حيث تم فرش 297 سيارة أسفلت تقدر حمولتها بـ 2249 طنا من الاسفلت.

وأشارت الهيئة الى استغلال فترة الحظر الجزئي في فرش أكبر قدر من الأماكن المتضررة، طبقا للمواصفات والجودة المطلوبة وهي معدلات تدل على تسريع وتيرة العمل ومضاعفة معدلات الانتاج اليومية التي كانت تقوم بها الهيئة في الظروف الطبيعية.