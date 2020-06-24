«شؤون الجنائز»: تعقيم جميع المنشآت بالمقابر على مستوى الكويت

في إطار تعاون بلدية الكويت والجهات الحكومية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناء على القرارات والتعاميم التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة لإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد، كشف مدير إدارة شئون شؤون الجنائز د. فيصل العوضي عن قيام وزارة الدفاع ممثلة في قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل بتعقيم جميع المنشآت في جميع المقابر «الصليبخات – صبحان – الجهراء – الجعفرية – غير المسلمين» .

وأشار العوضي إلى أن هذا الإجراء جاء من منطلق حرص بلدية الكويت على التعاون مع وزارة الدفاع «قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل» للحفاظ على سلامة أهالي المتوفين و المشيعين والموظفين بجميع المقابر على مستوى دولة الكويت.

وأضاف العوضي أن إدارة شئون الجنائز لا تألو جهدا في العمل على الحفاظ على صحة وسلامة أهالي المتوفين والموظفين من خلال إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية منذ بداية الجائحة.