وكيل «الأوقاف»: اقتصار الحج هذا العام على أعداد محدودة لسلامة ضيوف الرحمن

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة فريد عمادي، ان “اقتصار الحج هذا العام على أعداد محدودة من الحجاج أثناء جائحة كورونا يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على إقامة هذه الشعيرة العظيمة في جو صحي آمن ويبرهن على حرص المملكة على سلامة ضيوف الرحمن”.

وأضاف عمادي في تصريح صحافي، أن “ما تمر به السعودية كغيرها من بلدان العالم من تداعيات جائحة تفشي فيروس كورونا استلزم مثل هذا القرار الحكيم”، مثمنا “الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في وزارة الحج والعمرة السعودية، والتي أخذت بعين الاعتبار مصلحة ضيوف الرحمن، من خلال اعمال القواعد الشرعية والمحافظة على النفس البشرية، بداية من تعليقها أنشطة العُمرة والزيارة، تحسبا لانتشار العدوى بين زوار بيت الله الحرام”.

وأكد، “دعم وزارة الأوقاف ووقوفها إلى جانب الأشقاء في السعودية، ومباركة ما يتخذونه من اجراءات وقائية، الغرض منها في الأساس حماية الحجيج وتجنيبهم خطر الإصابة، وبذل الوسع في محاصرة تمدد سبل العدوى بينهم”، مستذكرا “الجهود العظيمة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الملايين من ضيوف الرحمن وزوار بيته الحرام طوال السنوات الماضية والتي لا ينكرها الا جاحد”.

وأردف، ان “هذه القرارات الصادرة مؤخرا، قرارات مسؤولة تسترعي مصالح المسلمين عامة،،وحجاج بيت الله الحرام خاصة، واعتبارها الأجدر على خلق أجواء من الثقة والطمأنينة، وتحقيق الأمن الصحي في هذه الرحاب الطاهرة، وصفحة جديدة تضاف للحكومة السعودية لرعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما”.