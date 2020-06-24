المنفوحي: إيقاف المراسلات الورقية داخل البلدية

أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي تعميماً إدارياً بقضي بالبدء بالتراسل الإلكتروني اعتبارا من اليوم وإيقاف المراسلات الورقية ومنع تداولها بأي وجه داخل كافة قطاعات البلدية ووحداتها التنظيمية الممختلفة وأفرعها بالمحافظات باستثناء أصول الوثائق الرسمية والمخططات التنظيمية والمساحية وكذلك المراسلات الواردة من الجهات الحكومية التي لا تعمل على برنامج G2G.

وأوضح المنفوحي، أن البدء بالتراسل الإلكتروني اعتبارا من اليوم جاء في إطار دعم الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومراعاة لمتطلبات السلامة وتعليمات وزارة الصحة الصادرة في هذا الشأن بتقليل التعامل الورقي لمنع انتشار الفيروس.

وأشار المنفوحي إلى اكتمال منظومة التراسل الإلكتروني سواء داخل البلدية أو خارجها وجاهزية كافة قطاعات البلدية وإداراتها المختلفة للعمل على برنامج التراسل الإلكتروني وتبادل المراسلات إلكترونيا وحصول الموظفين العاملين بالنظام على اسم المستخدم وكلمة المرور بالإضافة إلى ربط البلدية مع كافة الجهات الحكومية وتبادل المراسلات معها إلكترونيا من خلال برنامج G2G.