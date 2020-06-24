«يونسكو».. فتح باب الترشيحات لجائزة جابر الأحمد للتمكين الرقمي لذوي الإعاقة

قال مندوب الكويت الدائم لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» الدكتور آدم الملا اليوم الاربعاء انه تم فتح باب الترشيحات لجائزة الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح للتمكين الرقمي لذوي الإعاقة «2020 ـ 2021».

واضاف الملا في تصريح لوكالة الانباء الكويتية أن آخر موعد لاستلام الترشيحات سيكون الثاني من سبتمبر المقبل.

وأكد ان الجائزة تهدف الى مكافأة المساهمات البارزة التي يقدمها أفراد أو منظمات أو مؤسسات في مجال إدماج ذوي الاعاقة في المجتمع والارتقاء بحياة ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق توظيف الحلول والموارد والتكنولوجيات الرقمية.

وأضاف أنها تهدف كذلك الى إزالة الحواجز التي تحول دون الحصول على المعلومات والمعارف وكذلك الحواجز التي تحول دون التعلم والمشاركة في حياة المجتمع عن طريق الاستخدام الفعال لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

وبين ان شرط التقديم هو أن يقدم المرشحون مساهمة كبيرة في قضية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وقال ان الجائزة تمنح مرة كل عامين لأفراد أو مؤسسات أو منظمات دولية غير حكومية وتبلغ قيمة المبلغ الكلي للجائزة 40 الف دولار تقسم بالتساوي بين الفائزين.

ويتم اختيار الفائزين بالجائزة من قبل المديرة العامة لليونسكو على أساس التقييمات والتوصيات المقدمة لها من لجنة التحكيم المؤلفة من خمسة أعضاء مستقلين ذوي سمعة معترف بها في هذا المجال مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسين.

وسيتم تسليم جائزة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح للتمكين الرقمي لذوي الإعاقة «2020 ـ 2021» خلال حفل سيقام في الثالث من ديسمبر المقبل بمقر المنظمة في باريس.