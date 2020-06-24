«الصيدلية الكويتية»: إدراج تخصص الصيدلة في معهد الكويت للاختصاصات الطبية

أعلن رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي وليد الشمري خلال اجتماع الجمعية مع أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية د.فواز الرفاعي عن ضم تخصص الصيدلة وإدراجه ضمن الاختصاصات الطبية في المعهد.

وأشار الشمري إلى أن الاجتماع استعرض دور المعهد الرائد في تنمية وتطوير المهارات المهنية للأطباء، ورأى أن قرار إدارج مهنة الصيدلة خلال الاجتماع الأخير جاء تتويجا للمطالبات المتكررة للجمعية الصيدلية الكويتية للانضمام إلى المعهد خلال الأعوام السابقة، واصفا الخطوة بالعملية في سبيل تحقيق الهدف مثمنا موافقة مجلس أمناء المعهد.

بدوره، أكد أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي على أهمية وجود كيان متخصص يوفر لممارسي المهن الصحية استراتيجيات عملية للتدريب والتعليم المستمر للارتقاء بمستواهم العلمي والمهني أسوة بالأطباء. وأشار هادي إلى أن الجمعية الصيدلية الكويتية من خلال مطالباتها بضم تخصص الصيدلة إلى معهد الكويت للاختصاصات الطبية قد تقدمت بحزمة مقترحات منها رسم استراتيجية واضحة للتعليم والتدريب المستمر للصيادلة، إضافة إلى خطة متكاملة لإنشاء بورد كويتي للصيدلة، وبرنامج معتمد للدكتوراة المهنية في تخصص الصيدلة الإكلينيكية.

من جانبه، اعتبر عضو الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي عبدالعزيز الخالدي أن خطوة الانضمام إلى معهد الكويت للاختصاصات الطبية هي من الأهداف التي سعت الجمعية الصيدلية الكويتية إلى تحقيقها خلال السنوات الماضية، مؤكدا المضي قدما والاستمرار في متابعة تلك الأهداف لتحقيقها لما لها من آثار إيجابية على ممارسة مهنة الصيدلة في الكويت.