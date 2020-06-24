الحريص يمدد إعفاء السفن من التجديد حتى 12 سبتمبر

الصويان: نأمل في أن يكون موسم الصيد وفيراً ويكفي احتياجات السوق

أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص قرارا وزاريا بإعفاء كل من تحل عليه الغرامات الخاصة بالمرسوم الأميري رقم 36/1960 بقانون السفن الصغيرة بشأن تجديد شهادات التسجيل ورخص النوخذة خلال الفترة من 12 حتى 26 مارس الجاري.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه يشترط على صاحب الآلية البحرية الالتزام بتجديد التأمين خلال فترة الإعفاء في حين جاء إصدار هذا القرار نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا والإجازة الرسمية لوزارات الدولة كافة.

ولفتت إلى استمرارية عملها كمنظومة متكاملة مع باقي الجهات الحكومية الآخرى والتابعة لها بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتلقي التقارير المفصلة عن الأعمال التي تقوم بها تلك الجهات بشكل مباشرة والتي من شأنها وقاية المواطنين والمقيمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت أنها عملت مع وزارة الصحة الكويتية لتخصيص الخط ساخن «151» لتسهيل مهامها ومساعدة المواطنين والمقيمين بالرد على استفساراتهم بشكل سريع.

وأشارت إلى أن الوزير الحريص قام بزيارة تفقدية لفرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة فضلا عن زيارة قطاع الشؤون الإدارية والمالية لمتابعة إنجاز المعاملات وإعداد كشوف رواتب الموظفين لديها.

وبهذا الشأن ناشد الوزير الحريص المواطنين والمقيمين ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن المنصات التي تسعى لترويج الشائعات بهدف الإضرار بالمصلحة العامة وتعطيل عمل المؤسسات المعنية بمكافحة هذا الوباء مشيدا بجهود أبناء وبنات الكويت لحماية وطنهم وذويهم.

وأشاد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، بجهود وزير المواصلات واستجابته لطلب الاتحاد باستثناء طراريد ولنجات الصيد من الفحص هذا العام وتجديد التراخيص بعد عمل التأمين اللازم من إحدى شركات التأمين لكل لنج أو طراد، معربا عن خالص شكره وتقديره لهذه اللفتة الطيبة للوزير مبارك الحريص.

وأوضح أن القرار يشمل تجديد التراخيص المنتهية والتي سوف تنتهي الفترة القادمة حتى تكون مستعدة للموسم الجديد اسوة بما تم في وزارة الداخلية بالنسبة للمركبات تداركا للتزاحم وعملا بالإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فايروس كورونا التي أعلن عنها مجلس الوزارء، معبرا عن أمله أن يكون موسم الصيد وفيرا ويكفي احتياجات السوق من الأسماك المحلية رغم التحديات الراهنة والنقص في أعداد الصيادين لوجودهم خارج البلاد.