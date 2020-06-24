وزير التربية: مدراء المدارس لهم تأثير فعال على نجاح العملية التعليمية

عقد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي لليوم الثاني على التوالي اجتماعا مع مديري عموم المناطق التعليمية ومدراء المدارس الثانوية، بحضور وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للشؤون القانونية بدر بجاد، والوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان.

وأثنى الحربي على المساعي المبذولة من قبل وزارة التربية مع انطلاقة المنصة التعليمية، وجهود أهل الميدان التربوي المتمثل بمدراء المدارس لما لهم من تأثير فعال على نجاح سير العملية التعليمية، مؤكدا أهمية التركيز على بعض القضايا الأساسية والمسؤولية الوطنية والمشاركة والتعاون بين قطاعات الوزارة من التواجيه الفنية ومدراء عموم المناطق التعليمية ومدراء المدارس في ظل هذه الأزمة التي تمر بها الكويت.

من جهته، شدد وكيل وزارة التربية بالإنابة والوكيل المساعد للشؤون القانونية بدر بجاد على ضرورة طرح الاستفسارات اللازمة من قبل مدراء المدارس والتواصل مع الجهات المعنية عن كل ما يتعلق بالمنصة التعليمية، مؤكدا أن نجاح هذه المنصة قائم على جهود مدراء المدارس وحرصهم بالتفاعل معها، والتي انطلقت من جهود وطنية تساهم في تطوير التعليم في الكويت.

بدوره، أعرب الوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان عن سعادته للتفاعل والإقبال من قبل المدارس والطلبة للتسجيل في المنصة التعليمية، مبينا انه بعد فرز 34586 طلب تسجيل على المنصة، بلغ عدد الطلبة المشاركين في الفصول التفاعلية 24264 طالبا وطالبة بعد استبعاد كل من ليس الحق في التسجيل بالمنصة، علما بأن هناك 29908 يستحقون التقدم لاختبارات الصف الثاني عشر، بينهم 5000 طالب من مرحلة تعليم الكبار، حيث تمثل هذه الأعداد نسبة 86 في المئة من القسم العلمي و78 في المئة من القسم الأدبي.

وتابع السلطان أن تسجيل الطلبة في المنصة التعليمية مستمر ولن يغلق وذلك لاتاحة الفرصة أمام بقية الطلبة بالاقبال للتسجيل، موضحا أن إغلاق المنصة أمس كان من أجل تحديثها وفرز عدد الطلبة وتمكين طلاب غير محددي الجنسية بالتسجيل عن طريق الرقم المدني فقط دون الحاجة للرقم المسلسل.

وبين أن المنصة التعليمية ستفتح اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا لمدراء المدارس حيث سيتم توفير كشف إلكتروني يتيح لهم استرجاع أسماء الطلبة المسجلين في المنصة لكل مدرسة.

جدير بالذكر أن إجتماع الدكتور سعود الحربي على مسرح وزارة التربية اليوم، شمل مدراء منطقة العاصمة التعليمية والفروانية التعليمية والجهراء التعليمية، بالإضافة إلى المعهد الديني والتربية الخاصة.