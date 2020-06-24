أكاديمية التقدم العلمي تطلق المنصة الإلكترونية «إنارة».. الأحد المقبل

أعلنت أكاديمية التقدم العلمي احدى مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أنها ستطلق الأحد المقبل المنصة الالكترونية «إنارة»، وذلك لتوفير مواد تعليمية إلكترونية إثرائية متوافقة مع المناهج الدراسية وتدعم المنصة التي تطلقها وزارة التربية.

وقال المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور زياد نجم في بيان صحفي أمس، إن المنصة الجديدة تغطي كافة المواد والمراحل الدراسية وتسمح للطالب باستخدامها دون مقابل طوال فترة انقطاع الدراسة وحتى بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021.

وذكر نجم أن منصة «إنارة» تشهد تطورا مستمرا وتمتاز بكونها تيسر عملية التعليم للطلبة كسهولة التسجيل والاستخدام واختيار المادة التعليمية والدرس المطلوب إضافة إلى احتوائها على أساليب متنوعة من طرق التعلم كالفيديوهات والتفاعل والقراءة والرسوم المتحركة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ثمرة التعاون مع وزارة التربية وترجمة لخطة الطوارئ الخاصة التي أطلقتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تزامنا مع الجهود الوطنية للتصدي لتداعيات جائحة «كورونا» ومنها تأمين استمرار التعليم في الكويت تحت هذه الظروف.

وأضاف أن مستخدمي المنصة سيستفيدون من المواد التعليمية الرقمية التي سجلتها وزارة التربية إضافة إلى مصادر تعليمية من المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية والمركز الثقافي البريطاني وبرنامج دعم تعليم العلوم والرياضيات في المؤسسة مشيرا إلى أن الأكاديمية ستستمر بإضافة المحتوى التعليمي ذو العلاقة من المصادر المعتمدة.

وأكد نجم أن الأكاديمية ستركز جهودها المستقبلية على تطوير المشروع الوطني للتعليم الرقمي لمدارس التعليم العام مبينا أن هذا المشروع يأتي تتويجا للمشاريع المشتركة بين المؤسسة ووزارة التربية.

وأشار إلى أن الأكاديمية على وشك إطلاق برنامجها لتوفير دورات تدريبية للمعلمين حول كيفية إدارة الحصص الافتراضية.

وأفاد أن كل هذه الجهود تأتي ضمن برنامج الاستجابة الطارئة الذي أطلقته المؤسسة منتصف مارس الماضي لدعم الجهود الحكومية في مواجهة تداعيات تلك الجائحة في الصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

وأوضح أن فريق التعليم في المؤسسة يعمل على أربعة محاور أساسية يعتمد الأول منها على التنسيق مع وزارة التربية ودعم جهودها في تنفيذ المشروع الوطني لدعم التعليم العام بنظام تعليم رقمي إلكتروني للطلبة.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تقييم منصات التعلم الإلكتروني والمحتوى التعليمي أما المحور الثالث فيقوم على توفير مواد تعليمية إثرائية لجميع أفراد الأسرة في حين يشمل الرابع توفير مطبوعات تعليمية وعلمية توزع مجانا داخل الكويت.