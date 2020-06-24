وزير الصحة: دارسة وعمل ما يلزم لتحسين بيئة عمل القطاع الطبي

– كل التقدير لجهود أطباء الأسنان في مختلف الميادين

دشتي: ناقشنا التقييمات السنوية وتغطية الخفارات والتنقلات و”الأعمال الممتازة”

أكد وزير الصحة د. باسل الصباح تقديره للجهود التي قام بها أطباء الأسنان في مختلف الميادين، مثمناً دور إدارة طب الأسنان والتعاون والمجهود الواضح من جمعية أطباء الأسنان وكل قطاعات طب الأسنان.

وقال وزير الصحة على هامش استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية أطباء الأسنان أمس إنه سيقوم بدارسة وعمل كل ما يستلزم لتحسين بيئة عمل القطاع الطبي بما فيها ملاحظات جمعية أطباء الأسنان.

وأكد استعداده للإستماع إلى ملاحظات الأطباء والتي من شأنها تطوير المنظومة الصحية لما فيه صالح خدمة الأطباء والمراجعين بشكل عام.

من جانبه، أكد رئيس جمعية أطباء الأسنان د. محمد دشتي إن الاجتماع مع وزير الصحة شهد مناقشة العقبات التي تواجه آلية عمل أطباء الأسنان العاملين في بعض مراكز الرعاية الأولية، وبعض الأمور الإدارية والفنية كالتقييمات السنوية وتغطية الخفارات والتنقلات ومكافأة الأعمال الممتازة والدورات التدريبية وتغيير طواقم التمريض.

وأوضح أنه تم بحث بعض الملاحظات التي ترتبت على القرار الوزاري رقم «367» لسنة 2017 الصادر في عهد الوزير السابق والذي يحد من بعض صلاحيات رؤساء خدمات طب الأسنان في المناطق الصحية في تنظيم وتطوير هذا القطاع في بعض المناطق الصحية، كما تم التطرق إلى طلب جمعية أطباء الأسنان بتعيين أو تكليف أطباء الأسنان في المناصب الإدارية والقيادية في وزارة الصحة في مختلف الإدارات أسوة بغيرهم من الطواقم الطبية، حيث لوحظ خلو هذه المناصب من أطباء الأسنان واقتصارها على فئات أخرى، رغم أن القانون ساوى بين أطباء الأسنان وزملائهم من الأطباء البشريين في الكادر الفني والمالي، علاوةً على إثبات جدارتهم في أغلب المهام المنسوبة لهم من قبل الوزارة خصوصاً في الفترة الماضية من أزمة مكافحة وباء “كورونا” والنجاح في تنظيم وتطوير العمل بشكل عام.