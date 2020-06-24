«البيئة» ناقشت التعديات على جون الكويت

عقدت الهيئة العامة للبيئة اجتماعا لمناقشة التعديات على جون الكويت ودور الجهات المختلفة للمحافظة على ثروات الجون الطبيعية، ووضع آلية للحد من التعديات علية والحد من الصيد الجائر، وتشديد الرقابة على كل من يخالف قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والحد من التعديات على المناطق الساحلية في البلاد.

وعقد الاجتماع برئاسة مدير عام الهيئة ورئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الأحمد وحضور نائب المدير العام للشؤون الفنية الدكتور عبدالله الزيدان ونائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الدكتور علي القطان والعميد بحري طلال المونس مدير العلميات بالإدارة العامة لخفر السواحل.