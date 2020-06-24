الإعلام الأمني: قطاع الجنسية والجوازات يضع كافة الاستعدادات الاحترازية والوقائية لاستقبال المراجعين

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ب‍وزارة الداخلية ضمن جهود الوزارة لعودة العمل تدريجيا في قطاعاتها وتماشيا مع تعليمات السلطات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلن قطاع شئون الجنسية والجوازات عودة استقبال المراجعين من المواطنين بجميع مراكزها بعد تحديد موعد مسبق عن طريق « أونلاين » على موقع وزارة الداخلية «www.moi.gov.kw».

وأكدت الإدارة أن الخدمات التي سيتم تقديمها للمراجعين تتمثل في:

1. إدارة وثائق السفر الكويتية و تشمل:

إصدار وطباعة جوازات السفر الإلكترونية واستخراج بدل فاقد وتالف وصورة طبق الأصل للجوازات وشهادات لمن يهمه الأمر.

2. إدارة الجنسية الكويتية و تشمل:

إضافة المواليد والوفيات وبحث الحالة الاجتماعية وإصدار الجنسية الكويتية لمن اكتمل سن «18» سنة.

3. إدارة البحث والمتابعة و تشمل:

التحقيق من المواليد خارج البلاد كما تقوم بالتحقيق في بدل فاقد وتالف للجنسية الكويتية ولمن أكمل «19» سنة ولم يصدر له شهادة الجنسية الكويتية.

واشارت الإدارة الى المراكز التي سيتم استقبال المراجعين فيها هي مركز خدمة منطقة الشامية بمحافظة العاصمة، ومركز خدمة منطقة ضاحية مبارك العبدالله «غرب مشرف» بمحافظة حولي، ومركز خدمة منطقة اشبيلية بمحافظة الفروانية، ومركز خدمة منطقة سعد العبدالله بمحافظة الجهراء، ومركز خدمة منطقة العدان بمحافظة مبارك الكبير، ومركز خدمة جابر العلي بمحافظة الاحمدي.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالمراجعين ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية المقررة من قبل السلطات الصحية ولبس الكمام والقفازات للحفاظ على سلامة الجميع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.