“الداخلية”: إعفاء جميع المركبات من الفحص الفني من 12 مارس وحتى إشعار آخر

قررت وزارة الداخلية اعفاء أصحاب المركبات من الفحص الفني من تاريخ 12-3-2020 لجميع المركبات وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم «443» لسنة 2020 بشأن الاعفاء من الفحص الفني ، حيث تعفى جميع أنواع المركبات التي انتهت اجازات تسييرها اعتباراً من 12 مارس الماضي من الفحص الفني وحتى اشعار اخر بشرط تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لمدة سنة .

وأكدت المؤسسة الأمنية أن هذه القرارات تأتي للتسهيل والتيسير على المواطنين والمقيمين مع الحرص على اتباع الارشادات الموصى بها من قبل السلطات الصحية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .