بلدية «العاصمة»: تحرير 19 مخالفة ورفع 19 سيارة مهملة ووضع 60 ملصقا

كشغت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ جولة ميدانية صباح أمس من قبل المفتشين لمتابعة مستوى النظافة بالمحافظة للتأكد من غسيل وتعقيم الحاويات كأحد الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ورفع ووضع ملصقات على السيارات المهملة التي تشوه المنظر الجمالي للمحافظة.

وفي هذا السياق، أوضحت ادارة العلاقات العامة بأن ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة تواصل جولااتها الميدانية من قبل مراكز النظافة العامة بالمناطق التابعة للمحافظة ، مشيرة إلى غسيل وتعقيم 1220 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة تضمنت غسيل وتعقيم 810 حاوية سعة 240 لتر ، 280 حاوية سعة 1100 لتر فضلا عن 120 سله متحركة .

وبينت العلاقات العامة بأنه تم نقل 74 درب من النفايات البلدية والسكانية ، ونقل 69 درب من النفايات الإنشائية والمخلوطة إلى جانب 73 درب من النفايات السكراب والأثاث والأشجار.

وأشارت إلى تحرير 9 مخالفات نظافة عامة لقانون 190/2008 ، 10 مخالفات بائع متجول .

ولفتت إلى رفع 19 سيارة مهملة بعد إتخاذ الإجراءات القانونية وإنتهاء فترة الإنذار ، ووضع 60 ملصقا على سيارات مهملة تشوه المنظر الجمالي للمحافظة فضلا عن تحرير تعهد وتوجيه 4 إخطارات بالحضور.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmunبمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .