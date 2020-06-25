الدناني: صدور العدد 33 من مجلة «بحوث» العلمية الدولية المحكمة

أعلن رئيس التحرير مجلة بحوث العلمية الدولية المحكمة د عبد الملك الدناني ظهور العدد الثالث والثلاثون من المجلة للنور أمس وهو العدد الدوري الثابت لشهر يونيو، حيث تصدر بشكل دوري في الأشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام منذ نشأتها عام ٢٠١٣.

وقال الدناني في تصريح صحافي: يأتي صدور العدد الجديد من مجلة بحوث بعد النجاح المتميز الذي حققه مركز لندن في المؤتمر الدولي التاسع والافتراضي الأول حول تداعيات فيروس كوفيد19، ونظمه خلال المدة من 6-8/6/2020.

وآكد على حرص هيئة تحرير المجلة على متابعة التطورات التي يشهدها المركز للارتقاء بالمجلة من خلال نشر البحوث الرصينة التي تركز على القضايا المجتمعية الحديثة التي تخدم المجتمعات ونشر نتائج الدراسات التي ينجزها باحثين متخصصين في مجالاتهم العلمية، ومنافسة المجلات التي سبقتنا في الحصول على الاعتراف بالمقاييس الدولية المؤثرة، فضلاً عن اتاحة المجال للكفاءات المعروفة بنشاطها البحثي والثقافي للنشر في المجلة.

وحول دراسات العدد ٣٣ آوضح الدناني أنها تضم خمس دراسات تناولت قضايا علمية تعليمية وتقنية واجتماعية وتربوية وثقافية متنوعة، لباحثين من جامعات أردنية، وعراقية وسعودية، ومصرية وكويتية.

حيث هدفت الدراسة الأولىّ إلى الكشف عن مواطن القوة والضعف في برنامج بكالوريوس التاريخ في الجامعات الأردنية، وتقديم مقترحات عملية لتطور برنامج بكالوريوس التاريخ، من خلال وضع خطة دراسية مقترحة لإعداد معلمي التاريخ في ضوء خطة اقتصاد المعرفة وتخريج معلمين يمتلكون مهارات تدريسية فاعلة.

وتناولت الدراسة الثانية الـكشف عن فاعلـية برنامـج تدريبي قائم علـى الأنشطة الإلكترونية في تنمـية مـهارات استخدام تطبيقات الـويب لـدى طلاب الدراسات العليا،

وقد استخدمـت الـدراسة الـمـنهج الوصفي الـتحلـيلـي والـمـنهج الـتجريبي.

واوضحت الدراسة الثالثة مفاهيم الترجيح بين المصالح الطبية بمقاصد الشريعة عبر الثورة العلمية التجريبية المعاصرة في عالم الطب الحديث ما دفع المسلم إلى النظر في منظومة التشريع الإسلامي ليستلهم منها الحكم على كل ما ينزل به من جديد، وهذا يستلزم التعرف على الثوابت والكليات المحكمة وتمييزها عن المتغيرات التي يسوغ فيها تجدد النظر والاجتهاد.

اما الدراسة الرابعة فتحدثت عن مظاهر الانزياح التركيبي في قصيدة «رسالة من المنفى» لمحمود درويش، وهذه المظاهر هي: «الحذف، الالتفات، التقديم والتأخير، الفصل»، والانزياح التركيبي هو أحد أشكال الانزياح في الدراسات الأسلوبية والنقدية الحديثة.

وركزت الدراسة الخامسة على بيان أهمية مقاصد الشريعة في مجال محدد من مجالات الحياة في ظل تعدد مناهج المفسرين للقرآن الكريم.

وختم تصريحه بالوعد أن تبقى هيئة التحرير حريصة على تقديم الدراسات العلمية القيمة والرصينة التي تسهم بتطوير مجال البحث العلمي في المجالات الاجتماعية والإنسانية، وتكون مجلتنا إضافة نوعية للمعرفة الحصيفة، لنشر المعرفة العلمية بين أوساط الباحثين في الجامعات العربية.