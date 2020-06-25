«الصحة»: 909 إصابات جديدة بـ«كوفيد 19».. وتسجيل حالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 909 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 42788 حالة فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 339 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.<br />

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال909 السابقة تضمنت 479 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 7ر52 في المئة و430 حالة لغير الكويتيين بنسبة 3ر47 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع «243 حالة بمنطقة الفروانية الصحية» و«243 حالة بمنطقة الجهراء الصحية» و«176 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية» و«150 حالة بمنطقة حولي الصحية» و«97 حالة بمنطقة العاصمة الصحية».

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: «60 حالة بمنطقة جليب الشيوخ» و«54 حالة بمنطقة سعد العبدالله» و«53 حالة بمنطقة تيماء» و«42 حالة بمنطقة القصر» و«32 حالة بمنطقة حولي» و«28 حالة بمنطقة الفروانية».

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 152 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد 19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9082 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي بين أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 106 أشخاص وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 3286 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 368510 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد 19» 33367 حالة بعد تعافي 558 إصابة خلال الساعات ال24 الماضية.