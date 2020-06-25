وزير الخارجية يستقبل السفير الإماراتي بمناسبة انتهاء فترة عمله

استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس في ديوان عام الوزارة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة صقر الريسي بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

وأشاد الشيخ أحمد ناصر المحمد خلال اللقاء بجهود السفير خلال فترة عمله في البلاد وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني.

كما استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس في ديوان عام الوزارة سفير جمهورية صربيا فلاديمير كوهوت بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

وأشاد الشيخ أحمد ناصر المحمد خلال اللقاء بجهود السفير خلال فترة عمله في البلاد وإسهاماته التي قدمها في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني.