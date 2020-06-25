الشهاب: فتح تظلمات الأعمال الممتازة في «المواصلات».. الإثنين المقبل

أصدرت وكيلة وزارة المواصلات المهندسة خلود الشهاب قرارا بفتح باب التظلمات لموظفي الوزارة من قرار الأعمال الممتازة وذلك يوم الاثنين المقبل ولمدة 60 يوما من الساعة 9 صباحا إلى الواحدة ظهرا في إدارة الشؤون القانونية – المبنى الرئيسي – الدور الثاني بقسم التظلمات.

وأوضح القرار ان المستندات المطلوبة ترسل على الايميل: [email protected] ، وهي مستخرج عدد الأيام الفعلية من الشؤون الإدارية ومستخرج حديث للسيرة الذاتية، بالإضافة إلى صورة من البطاقة المدنية وتعبئة نموذج التظلم المعد من الإدارة القانونية مع مستخرج كشف البصمة عن 2019.