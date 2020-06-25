«المالية»: استقبال كتب الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد «إلكترونيا».. الأحد المقبل

أعلنت وزارة المالية البدء باستقبال كتب الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد إلكترونيا اعتبارا من الأحد المقبل عبر إرسالها على البريد الإلكتروني الكويت – 25 – 6 — أعلنت وزارة المالية الكويتية البدء باستقبال كتب الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد إلكترونيا اعتبارا من الأحد المقبل عبر إرسالها على البريد الإلكتروني [email protected]

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس عن تدشينها خدمة «واتساب» لتلقي طلبات المواعيد للحضور الى الوزارة من قبل المراجعين والشركات والمؤسسات التجارية.

وأوضحت أن هذه الخدمة جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن الانتقال الى المرحلة الثانية من ضمن المراحل الخمس لعودة الحياة الطبيعية وعودة العمل في المؤسسات والجهات الحكومية بطاقة لا تزيد عن 30 في المئة.

وبينت أنه سيتم الرد على تلك الكتب والمراسلات في أقرب وقت ممكن من قبل المختصين في الوزارة مشيرة إلى أنها لن تستقبل أي معاملات أو كتب باليد وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة.

وذكرت أنها تتلقى طلبات عبر «واتساب» فيما يتعلق بقطاع قطاع شؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية على الأرقام التالية: مراقبة الشاليهات «22478758» ومراقبة المشاريع «22413293» ومراقبة القسائم والأسواق «22481362» ومراقبة الاستملاكات «22457497» أما قطاع الشؤون المالية والضريبية فعلى الأرقام التالية: إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط «22410398» وإدارة الفحص والمطالبات الضريبية «22456554».

وبينت أنها ستستقبل وترد على كامل الطلبات خلال مواعيد العمل الرسمي من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا لافتة إلى أنها لن تستقبل أي مراجع أو شركة أو مؤسسة دون الحصول على موعد مسبق للحضور وذلك حرصا على سلامة وصحة الجميع.

وأكدت حرصها على التواصل مع الجمهوره من المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية مثل قطاع الشؤون المالية والضريبية وقطاع شؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية من خلال استقبال كتب الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد وتمكينهم من الانتهاء من إجراء معاملاتهم وخدماتهم بأقرب وقت ممكن.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المراجعين بالاشتراطات المطلوبة التي حددتها وزارة الصحة وأهمها ارتداء الكمامات الطبية والقفازات والتباعد الاجتماعي.