ممثل سمو رئيس الوزراء وزير الخارجية يترأس وفد الكويت بمؤتمر شركاء السودان

– الصندوق الكويتي للتنمية مستعد للتباحث حول المزيد من المشاريع التنموية

ترأس ممثل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفد دولة الكويت إلى مؤتمر شركاء السودان الذي عقد اليوم الخميس بدعوة مشتركة من جمهورية ألمانيا الإتحادية والمفوضية العامة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بهدف إطلاق شراكة سياسية ومالية لدعم العملية الإنتقالية بالسودان الشقيق ودعم أجندة وبرامج الحكومة الإنتقالية الخاصة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال الإصلاحات الاقتصادية وإعادة تأهيل البنى التحتية ومشاريع الإنتاج وبرامج إعادة الإعمار وذلك في سياق دعم تضافر الجهود الدولية نحو تمكين جمهورية السودان الشقيقة لتخطي التحديات التي تمر بها.

وقد أدلى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بمداخلة في هذا المؤتمر تضمنت التالي:

“أصحاب المعالي والسعادة الحضور،،،

أود بداية أن أعرب عن وافر تقدير دولة الكويت وعظيم امتنانها للجهود المتواصلة والدؤوبة من الأصدقاء في الأمم المتحدة وجمهورية السودان وجمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي على ما بذلوه بمعية مجموعة أصدقاء السودان خلال الأشهر الماضية لتحويل المباحثات التي كانت تشكل أولى حلقات انتقال السودان إلى واقع نلمسه اليوم والذي يدل على مكانة السودان إقليما ودوليا.

أصحاب المعالي والسعادة،،،

لقد تمتعت بلادي وجمهورية السودان بعلاقة متينة ومتميزة واستطاعت تجاوز عدة عقبات وتحديات أثناء عبر السنين كيف لا وقد كان الصندوق الكويتي في السودان منذ عام 1962 وبعد 58 عاما وأكثر من 30 مشروعا بقيمة تجاوزت مليار دولار أمريكي نجدد استعداد الصندوق الكويتي للتباحث حول المزيد من المشاريع التنموية.

أصحاب المعالي والسعادة،،،

إن التقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية في مباحثات السلام وما تلاه من مباحثات حثيثة مع الشركاء التنمويين في مختلف الأصعدة يبشر بمستقبل واعد لجمهورية السودان وشعبه الشقيق وإن بلادي إذ تثمن هذه الأدوار الهامة لتشد من يد الجمهورية السودانية وقيادتها في مختلف الإصلاحات علاوة على دعم النقاط العشر المشار لها من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية السودان من أجل بناء السلام والذي من شأنه أن يفضي إلى اقتصاد ونمو مستدامين.

ختاما،،،

نتمنى لأن تكون مخرجات مؤتمرنا اليوم انطلاقة لعهد جديد من التضامن الدولي مع السودان. وشكرا جزيلا.”

وضم وفد دولة الكويت كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية صالح اللوغاني وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.